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Ким Кардашян рассказала о выборе пола ребенка


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Ким Кардашян (Kim Kardashian) теперь гордая мама трех детей. И звезда решила рассказать о своих переживаниях во время ожидания третьего малыша. По словам Ким, ей предлагали выбрать пол ребенка, но для Кардашян и ее мужа Канье Уэста (Kanye West) это было совершенно неважно.

Ким стала девушкой с обложки апрельского номера американского издания Elle. Как обычно, Кардашян позировала в провокационных нарядах и позах, но в интервью предпочла рассказать о том, как готовилась к появлению третьего наследника.

Малышка Чикаго появилась на свет в конце января. Ким очень хотела третьего малыша, но врачи строго запретили звезде рожать, так что Кардашян решила обратиться к суррогатной матери. Ким повезло: женщина, согласившаяся на суррогатное материнство, сразу показалась звезде достойной доверия. Она питалась органической едой и соблюдала все предписания медиков. «Но я ей как-то сказала: "Знаешь, во время беременности я каждый день ела пончики. Если тебе хочется пончиков или мороженое, пожалуйста. Я не буду к этому придираться"», - поведала Ким.

Звезда также рассказала, что была в замешательстве, когда врачи поинтересовались, эмбрион какого пола она выбирает. «Я тогда сказала: "Какой из них самый здоровый? Возьмите самый здоровый". И это была девочка».

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0 Не нравится 1 Нравится 14.03.2018 Теги: Ким Кардашян

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