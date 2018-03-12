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Стефания Маликова о брате: «Он просто потрясающий»


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Дмитрий Маликов и его супруга Елена умеют хранить тайны. В конце января пара неожиданно объявила о рождении сына. И это стало сюрпризом не только для поклонников певца и журналистов.

Старшая дочь Дмитрия Стефания, как выяснилось, узнала о братике за пять дней до его рождения. «Мне папа рассказал о том, что скоро в доме появится еще один ребенок. Я, конечно, была очень удивлена. Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива. А потом, когда увидела мальчика, расплакалась. Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий», - рассказала девушка на телешоу Малахова «Привет, Андрей!».

По словам Маликова, сейчас Стефания старается помогать матери ухаживать за малышом. Вся семья очень счастлива, вот только Маликовы никак не могут выбрать имя для наследника.

Принимавший участие в телешоу Филипп Киркоров предложил коллеге назвать сына в честь него и вызвался выступить в роли крестного отца мальчика. Однако Маликов мягко отказался от столь высокой чести.

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0 Не нравится 0 Нравится 12.03.2018 Теги: Стефания Маликова

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