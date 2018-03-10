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Билан увидел Бузову в картине античного художника


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Ольга Бузова явно околдовала Диму Билана. Ведь девушка ему стала даже мерещиться в необычном исполнении. Певец, который ездил последние недели с гастролями по России, сделал неожиданное открытие в одном из отелей Астрахани. На античной картине, висевшей в фойе, он разглядел черты Ольги Бузовой.

 

Дима в ближайшее время возвращается в Москву, где он будет снимать новый видеоклип на песню «Девочка, не плачь». При этом певец заинтриговал подписчиков неожиданным постом. Он обратил внимание на картину, висящую на стене в фойе, и девушка, изображенная античным автором на полотне, сильно напомнила ему Ольгу Бузову, пишет издание StarHit.

«Я сижу тут, а напротив висит картина. Ну, скажите мне, то ли сошел с ума, то ли это Оля Бузова?! Античная героиня просто, как я смотрю. Ну правда!» - написал Билан.

Прошлым летом певец, который дважды представлял нашу страну на «Евровидении», отметил, что Бузова – это феномен. Ее музыка «простая и очень запоминающаяся», а также певец был не против спеть с ней дуэтом. Добавим, что много лет назад Бузова была поклонницей Билана.

Напомним, Бузова порадовала поклонников на 8 Марта, представив свой новый сингл «Она не боится». Композиция артистки в первые же минуты стала главным хитом iTunes. По подсчетам Бузовой, ей удалось обойти даже британскую звезду Адель (Adel).
 

Источник фото: Instagram



0 Не нравится 1 Нравится 10.03.2018 Теги: Дима Билан Ольга Бузова

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