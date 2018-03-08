Дженнифер Лопес похвасталась спортивной формой

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) вдохновляет собственным примером. На днях звезда опубликовала в соцсетях несколько эффектных селфи, и поклонники в диком восторге.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Мар 7, 2018 в 8:25 PST

Джен опубликовала в Insta селфи, на которых запечатлена в спортивном бра и легинсах. Ракурс выбран удачный, фигура у Лопес в тонусе, так что менее чем за сутки пост собрал более 1,8 млн «лайков», что вовсе не удивительно. «Встаю и блистаю. Собралась на тренировку в новых легинсах», - написала звезда.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Мар 5, 2018 в 12:05 PST

Между прочим, в этом году Дженнифер не появилась на традиционной красной дорожке церемонии «Оскар». Лопес стала одним из ветеранов модной истории «Оскара» благодаря своим гламурным и провокационным туалетам от известных кутюрье.

Но теперь Джен предпочла звездному мероприятию участие в проекте благотворительной организации Project Destined. Вместе с возлюбленным, Алексом Родригесом (Alex Rodriguez), певица отправилась на встречу с подростками Бронкса в рамках обучающей программы по основам бизнес-планирования и финансовой грамотности. Как написала Дженнифер в соцсетях: «Участие в этой программе поможет многим изменить правила игры».

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