Этуш обалдел, узнав о рождении дочери Виторгана

Большинство поклонников и коллег уже поздравили Эммануила Виторгана с рождением дочери. Малышка Этель появилась на свет 26 февраля, и, по словам друзей, Эммануил Гедеонович не смог сдержать эмоций, увидев дочь. Как теперь выясняется, актер Владимир Этуш тоже не смог сдержать эмоций, узнав о пополнении в семье коллеги.

Владимир Абрамович в этом году отметит 96-летие, и, казалось бы, артиста сложно чем-либо удивить. И тем не менее. «С самого утра весь интернет пестрит обсуждениями темы рождения ребенка в семье Ирины и Эммануила Виторганов. Сообщила Владимиру Абрамовичу новость, попутно прочитав несколько злобных комментариев из интернета по поводу возраста родителей. Владимир Абрамович задумался буквально на секунду и изрек: "А***! (высшая степень удивления)". Что в переводе: "Поздравляем"», – написала в соцсетях супруга мэтра Елена Этуш.

Некоторые поинтересовались у дамы, не хотелось бы ей последовать примеру четы Виторган? Но Этуш ответила без всяких двусмысленностей: «Раньше надо было. Ну вот представьте ситуация типа летом с травмой: Владимир Абрамович в реанимации парализованный. А я? Три месяца на соседней койке. А если ребенок?»

Напомним, супруга 78-летнего Эммануила Виторгана Ирина решилась на самостоятельные роды в возрасте 55 лет. Как подтвердили врачи, сегодня возможность нормальной беременности зависит уже не от возраста, а от состояния здоровья женщины.

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Источник фото: Globallookpress.com