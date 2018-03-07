 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дмитрий Маликов выбирает имя для сына


0 0

Сыну Дмитрия Маликова пошел второй месяц, но счастливые родители до сих пор не могут выбрать имя. Чета Маликовых думает, рассуждает, и в итоге Дмитрий решил посоветоваться с поклонниками.

На днях Маликов стал гостем телешоу «Судьба человека». В студии артист рассказал о мальчике и поделился своими эмоциями. «Это замечательное чувство огромного абсолютного счастья. Когда Стеша родилась, мне было 30 лет, было много-много впереди планов, а вот сейчас спокойнее. У меня есть время сосредоточиться на главных вещах. Я всегда хотел сына, когда у тебя есть наследник, ты уже полноценный мужчина. Я считаю, что мы с Леной неплохие родители, у нас хорошие гены».

По словам звезды, малыш пока не причиняет особых хлопот - мальчик спокойный и даже, можно сказать, тихий.

Вот только Дмитрий и супруга Елена никак не выберут подходящее имя. «Один из вариантов – Дмитрий, но это не мое предложение назвать моим именем. Будет Дмитрий Дмитриевич, красиво. Или Юрий - в честь нашего дедушки, еще Федор, так звали прадедушку. Думали, может быть, Даниил, Даня… Мне хотелось Александром. Понимаете, в мужском имени обязательно должна быть буква «р». Да, все нравится. А вот Лена мечтает о Марке…» - цитирует музыканта Starhit.

Ранее мы писали:

Маликов учит пикапу. Артист представил любопытный клип.

Дмитрий Маликов: «Моя внешность хороша от природы». Певец надеется, что в будущем ему не понадобятся пластические операции.

Дмитрий Маликов вспомнил о романе с Натальей Ветлицкой. По словам артиста, Наталья была яркой, талантливой девушкой. 



0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2018 Теги: Дмитрий Маликов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору