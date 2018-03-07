Дмитрий Маликов выбирает имя для сына

Сыну Дмитрия Маликова пошел второй месяц, но счастливые родители до сих пор не могут выбрать имя. Чета Маликовых думает, рассуждает, и в итоге Дмитрий решил посоветоваться с поклонниками.

На днях Маликов стал гостем телешоу «Судьба человека». В студии артист рассказал о мальчике и поделился своими эмоциями. «Это замечательное чувство огромного абсолютного счастья. Когда Стеша родилась, мне было 30 лет, было много-много впереди планов, а вот сейчас спокойнее. У меня есть время сосредоточиться на главных вещах. Я всегда хотел сына, когда у тебя есть наследник, ты уже полноценный мужчина. Я считаю, что мы с Леной неплохие родители, у нас хорошие гены».

По словам звезды, малыш пока не причиняет особых хлопот - мальчик спокойный и даже, можно сказать, тихий.

Вот только Дмитрий и супруга Елена никак не выберут подходящее имя. «Один из вариантов – Дмитрий, но это не мое предложение назвать моим именем. Будет Дмитрий Дмитриевич, красиво. Или Юрий - в честь нашего дедушки, еще Федор, так звали прадедушку. Думали, может быть, Даниил, Даня… Мне хотелось Александром. Понимаете, в мужском имени обязательно должна быть буква «р». Да, все нравится. А вот Лена мечтает о Марке…» - цитирует музыканта Starhit.

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