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МакSим вернулась к бывшему ради клипа


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Они расстались более семи лет назад, но сумели сохранить вполне дружеские отношения. И когда МакSим решила провести кастинг на главную мужскую роль в своем новом клипе, певица сразу вспомнила про бывшего супруга Алексея Луговцова. Алексей тоже был не прочь.

МакSим закончила съемки видео на песню «Дура» и во время съемок вернулась в прошлое. По сюжету исполнительница и экс-супруг предстают в образе влюбленной пары. Конец клипа символичен - МакSим и Алексей сжигают свои старые вещи. «В видео мы играем самих себя, - поясняет звезда. – У нас с Лешей сейчас прекрасные отношения. Они не всегда были такими. Но я рада, что нам удалось преодолеть все трудности. Поэтому это такой своеобразный клип-примирение».

В клипе снялась также дочь Марины и Алексея Александра. «Она подбегает к камину, когда мы с Лешей сидим около него. Ей очень понравилось наблюдать за процессом, да и самой принимать участие. Саша внимательно слушала режиссера, послушно выполняла все его команды», - рассказала артистка.

Премьера клипа состоится уже в ближайшее время.

Напомним, в браке с Луговцовым певица прожила всего два года.

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0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2018 Теги: МакSим

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