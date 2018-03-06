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Виторган не смог сдержать эмоций при рождении дочери


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СМИ продолжают обсуждать пополнение в семье Эммануила Виторгана. И выяснились интересные детали. Малышка Этель появилась на свет 26 февраля, и актер присутствовал при родах.

О пополнении в семье артиста стало известно 2 марта. Супруга Виторгана 55-летняя Ирина Млодик долго готовилась к беременности и сумела самостоятельно родить наследницу. 78-летний Эммануил Гедеонович сильно переживал и при появлении дочери не смог сдержать слез.

«Эммануил Гедеонович, как нам рассказали, был счастлив и даже плакал в тот момент. Мы его не видели, конечно, сразу, а когда он приехал взволнованный, Ирина сообщила нам радостную новость. Конечно, мы были очень счастливы за них, потому что ребенок для Ирины, у которой до этого не было детей, был давней мечтой. Она так и сказала: "Сбылась моя мечта!"», - поведала журналистам приятельница четы Марина Парусникова.

Дама добавила, что 78-летний отец присутствовал при родах. «Фактически да. Детали вам не буду рассказывать. Не важно, как это случилось, важен результат. Конечно, это подвиг — в таком возрасте стать родителями. Они молодцы».

Тем временем супруги нашли подходящую няню для девочки и уже через несколько недель планируют отправиться на гастроли.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 06.03.2018 Теги: Эммануил Виторган

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