Николай Басков заинтригован беременностью Лободы

На днях в СМИ появились сообщения о беременности популярной певицы Светланы Лободы. Причем особой интригой стало имя отца малыша, по одной из версий, им стал солист Rammstein Тилль Линдеманн. Впечатлились даже коллеги артистки, и на церемонии вручения музыкальной премии «Жара», прошедшей в Москве на днях, участники с пристальным вниманием рассматривали фигуру исполнительницы.

Сама Лобода слухи не комментирует, однако на церемонии появилась в достаточно просторном наряде. Одним из первых не выдержал Николай Басков и, анонсируя перформанс коллеги, заявил, что выступит «беременная Светлана Лобода».

Но певица все же предпочитает не обращать внимания на слухи. И что забавно, совсем недавно на вопрос журналистов о возможном интересном положении заявила: «Если верить слухам, то в положении я нахожусь уже пятый год. Люблю, когда обо мне много говорят. Как однажды сказала Алла Борисовна Пугачева: "Чем больше говорят, тем больше ваша популярность"».

Светлана также призналась, что быть звездной мамой ей сложно. «Я 24 часа в сутки отдаю работе. А свободное время занимает мой ребенок. Дочь Ева часто ездит со мной на гастроли, я стараюсь проводить с ней как можно больше времени. Меня же как мамы вообще нет дома. Мама за прошлый год отработала такое количество концертов и туров...»

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