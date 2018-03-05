 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Навка поделилась семейной идиллией


0 0

Татьяна Навка грамотно совмещает работу с воспитанием маленькой дочери. И супруг Дмитрий Песков фигуристку старается поддержать, так что в семье Татьяны - почти что полная идиллия. На днях Навка даже решила похвастаться своим семейным счастьем.

Олимпийская чемпионка опубликовала в Insta милое семейное видео танца Дмитрия Пескова с младшей дочерью Надеждой. «Какое же счастье, когда папа держит тебя в своих объятьях! Эти минуты остаются в памяти на всю жизнь», - написала Навка. Поклонники Татьяну поддержали, пожелав паре счастья.

Напомним, с Песковым фигуристка сочеталась браком летом 2015 года, по словам Татьяны, свадьба была настоящей сказкой. В одном из интервью спортсменка призналась, что из-за плотных рабочих графиков им с супругом не всегда удается провести вместе столько времени, сколько хотелось бы.

А Дмитрий Песков в недавнем интервью ТК «Россия 1» на вопрос, не планируют ли они с супругой еще малышей, ответил: «В этом плане внес свой вклад в решение демографической проблемы в нашей стране». Отметим, что у пресс-секретаря президента - трое сыновей и две дочери.

Ранее мы писали:

Татьяна Навка покрасовалась на Круазетт. Фигуристка стала звездой фотосессии Chopard.

Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 



0 Не нравится 0 Нравится 05.03.2018 Теги: татьяна навка

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору