Навка поделилась семейной идиллией

Татьяна Навка грамотно совмещает работу с воспитанием маленькой дочери. И супруг Дмитрий Песков фигуристку старается поддержать, так что в семье Татьяны - почти что полная идиллия. На днях Навка даже решила похвастаться своим семейным счастьем.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Мар 4, 2018 в 9:28 PST

Олимпийская чемпионка опубликовала в Insta милое семейное видео танца Дмитрия Пескова с младшей дочерью Надеждой. «Какое же счастье, когда папа держит тебя в своих объятьях! Эти минуты остаются в памяти на всю жизнь», - написала Навка. Поклонники Татьяну поддержали, пожелав паре счастья.

Напомним, с Песковым фигуристка сочеталась браком летом 2015 года, по словам Татьяны, свадьба была настоящей сказкой. В одном из интервью спортсменка призналась, что из-за плотных рабочих графиков им с супругом не всегда удается провести вместе столько времени, сколько хотелось бы.

А Дмитрий Песков в недавнем интервью ТК «Россия 1» на вопрос, не планируют ли они с супругой еще малышей, ответил: «В этом плане внес свой вклад в решение демографической проблемы в нашей стране». Отметим, что у пресс-секретаря президента - трое сыновей и две дочери.

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Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю.