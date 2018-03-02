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Памела Андерсон заинтриговала


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Памела Андерсон (Pamela Anderson) была замужем четыре раза и всегда была достаточно открыта в разговорах о своей личной жизни. И все же звезда вновь привлекла всеобщее внимание, намекнув на отношения с Владимиром Путиным, Джулианом Ассанжем и Сильвестром Сталлоне (Sylvester Stallone), не преминув рассказать и о своем новом мужчине, футболисте Адиле Рами (Adil Rami).

 

В интервью для шоу Piers Morgan's Life Stories, которое выйдет в эфир в субботу, 50-летняя актриса рассказала о мужчинах в своей жизни и сделала множество намеков. Памела поведала, что была в контакте с Владимиром Путиным с того времени, как, по ее словам, убедила его запретить охоту на морских котиков в 2009 году.

Вспоминая, что она была приглашена на инаугурацию в 2012 году, Памела сказала: «Я не смогла присутствовать, но иногда мы оказывались в одном и том же месте. У меня прекрасные взаимоотношения с Россией».

Также она не отрицала роман с Ассанжем, отказываясь от прямого ответа и говоря, что они с Джулианом «просто хорошие друзья». Об их отношениях она сказала, что не назвала бы их романтическими, но они очень близкие, пишет Daily Mail.

Также Памела рассказала, что когда-то Сильвестр Сталлоне предлагал ей отношения вместе с квартирой и машиной, но актер предполагал, что будет иметь право на других женщин в своей жизни, что заставило актрису отказаться от предложения. В настоящее время, призналась Памела, в ее жизни только один мужчина - Адиль Рами, с которым она живет во Франции.
 



0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2018 Теги: Памела Андерсон

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