Мария Кожевникова: «Теперь управляет хайп»

В свое время Мария Кожевникова довольно активно снималась в различных проектах и несколько раз баллотировалась в Госдуму. Но в последний год звезда сосредоточилась на воспитании сыновей. Немного отстранившись, Мария получила возможность увидеть происходящее на телевидении, так сказать, со стороны. И сейчас ей это совсем не нравится.

Понаблюдав за предвыборной кампанией кандидатов в президенты и слегка проанализировав самые популярные темы телевизионных шоу, Мария пришла к определенному выводу: «Пиар-кампанией выборов и кандидатов, как в принципе всем информационным полем в последнее время, теперь управляет хайп! Ну что, пришли к тому, к чему стремились?! На мой взгляд, да. Наивно было предполагать, что гуру пиара не чувствует тренд и будет игнорировать популярность подобным образом, тем более, общество уже к этому подпривыкло, правда, на политической арене его ожидаешь меньше всего, но для популярности...»

По мнению Кожевниковой, телевидение изменилось и вовсе не в лучшую сторону. «Если раньше ТВ делало отбор людей, которых показывают всей стране, и старалось социально нести ответственность, то с появлением Интернета все правила изменились. Теперь телевизор показывает кого угодно, главное, чтобы рейтинги были!!! А рейтинги будут, и тут надо признать, что вина лежит не только на руководителях и редакторах каналов, но и на нас, потому как мозг на негатив реагирует ярче и быстрее! Вы не заметили, что федеральные каналы решили «изнасиловать» своих зрителей?! Причем настолько цинично и много раз, что уже даже сама история меркнет по сравнению с тем, что «творит» наше ТВ. А история про Джигарханяна? Тревожно!»

В своем посте в Insta Мария под конец посетовала, что от этого «цунами» «не спрятаться, не скрыться».

Ранее мы писали:

Мария Кожевникова: «Любовь должна давать свободу». По мнению актрисы, гармоничные отношения между мужчиной и женщиной могут возникнуть только при взаимном уважении друг к другу, заботе, понимании.

Мария Кожевникова показала младшего сына. Артистка опубликовала фото ребенка.