Джоли обратилась за помощью к психотерапевту

Она пыталась самостоятельно справиться с эмоциями после развода. Но сейчас Анджелине Джоли (Angelina Jolie), по слухам, потребовалась помощь специалиста. Звезда посещает психотерапевта на фоне слухов о воссоединении Брэда Питта (Brad Pitt) с Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston).

Несколько недель назад Дженнифер Энистон и Джастин Теру (Justin Theroux) официально сообщили о разрыве. По слухам, в последнее время Джастина сильно раздражали домыслы о возможном возобновлении отношений Джен с Питтом после его разрыва с Джоли.

Теперь подобные домыслы и прогнозы сильно нервируют Анджелину. «Она была убита горем, когда дошли слухи о том, что Брэд снова с Джен. Анджелина никогда не думала, что такое может случиться», - цитирует инсайдера таблоид The National Enquirer.

По словам источника, актриса решила обратиться к психотерапевту. «Она поняла, что больше не в состоянии справляться с этим сама. Джоли говорит, что психотерапия творит чудеса и ей следовало решиться на это много лет назад. Теперь она пытается собрать свою жизнь по кусочкам».

Любопытно, что ранее сообщалось о том, что Анджелина не удивилась, узнав о разрыве Энистон с Теру, и якобы даже заметила, что Дженнифер для Джастина была «слишком ванильной».

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Источник фото: Globallookpress.com