Галкин показал маленькую дочь

Максим Галкин уже ностальгирует по тем дням, когда его дети были маленькими. В своем личном блоге он выложил архивную видеозапись, где видно, с каким умилением он играет с Лизой, которой на момент съемки было полтора года.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Мар 2, 2018 в 1:04 PST

«Как летит время!» — оставил подпись под видео Максим.

Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году, но до тех пор, пока детям не исполнилось три года, родители скрывали их. Первое же их публичное появление заставило поклонников говорить о том, что Гарри - вылитый Максим, а Лиза невероятно похожа на мать. Возможность взглянуть на девочку в полтора года умилила поклонников.

«Ой, не могу, прелесть», «Очарование!!!», «Сказка жизни!!! Алла Борисовна, счастья вам безмерного, здоровья неиссякаемого!!!» - оставляли комментарии подписчики, увидевшие малышку Лизу в чепчике.

Поклонники Аллы и Максима отметили, что девочка уже в том возрасте отличалась любопытством. Сейчас же ребенок, которому уже исполнилось пять лет, восхищает своими способностями к искусствам, вкусом в одежде и спортивными достижениями. Начав плавать в три года, она уже завоевала свою первую медаль, пишет издание «7 Дней».

Ранее Галкин заявил, что в некотором роде популярность его дочери и сына была предопределена. «Все-таки дети, которые появились от суррогатного материнства, как правило, остаются анонимными: их окружение и будущие сверстники никогда этого не узнают. В случае с моими детьми или детьми Филиппа (Киркорова) они уже обречены на публичность, то есть на обсуждение всего этого». Артист также добавил, что в этом вопросе все еще много дремучести среди россиян. «Я хочу показать вам их во всей красе — это замечательные дети».