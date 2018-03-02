Девочка из Японии покорила подписчиков чувством стиля

Малышке Коко, проживающей в Японии, недавно исполнилось семь лет, но девочка успела завоевать внимание тем, как умеет талантливо и со вкусом сама подбирать одежду. Маленькая модница уже имеет более 500 тысяч подписчиков в Insta.

Публикация от COCO (@coco_pinkprincess) Янв 21, 2018 в 5:13 PST

Девочка обладает удивительным вкусом в выборе и сочетании различных предметов одежды, благодаря чему ее наряды отличаются поразительным самобытным стилем, пишет издание «7 Дней».

Публикация от COCO (@coco_pinkprincess) Фев 25, 2018 в 4:40 PST

Родители Коко владеют винтажным магазином, что позволяет девочке иметь богатый выбор предметов одежды, с раннего детства она предпочитала наряжаться сама, а не играть с куклами.

Публикация от COCO (@coco_pinkprincess) Янв 4, 2018 в 4:25 PST

Коко не устает воображать себе все новые образы, и в 2015 году ее мама создала для девочки страницу в Insta, где и стала размещать ее фотографии. С тех пор Коко получила множество приглашений на съемки, и многие подписчики надеются на то, что девочка построит блестящую карьеру супермодели.

Стоит отметить, что в последнее время маленькие девочки часто становятся героинями глянцевых изданий. Недавно СМИ писали о 6-летней Анастасии Князевой из Перми, которую английские издания назвали «самой красивой девочкой в мире». После детское издание Vogue представило «самую красивую девочку России» - звездой выпуска стала 7-летняя Анна Павага из Петербурга. По словам родителей, девочка снимается для различных рекламных кампаний и изданий с трех лет.

