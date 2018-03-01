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Казаченко обязали к выплате алиментов


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Казаченко обязали к выплате алиментов

Судебное разбирательство певца Вадима Казаченко с бывшей супругой Ольгой завершено. Суд обязал артиста к выплате алиментов на сына Филиппа. Вадим долгое время не признавал ребенка, но ДНК-экспертиза подтвердила, что именно певец является отцом мальчика.

 

Как стало известно, суд обязал артиста к выплате 31 тысячи рублей ежемесячно. Около 13 тысяч на содержание Филиппа и 18 тысяч бывшей супруге лично. Возлюбленная артиста Ирина Аманти сообщила журналистам, что первоначально Ольга требовала в три раза больше: «Она просила 50 на себя, видимо, «лабутены» подорожали, 40 - на ребенка…»

В свою очередь Ольга беспокоится, что Вадим не будет исполнять решение суда добровольно. «Почему не будет платить? Почему честный человек не будет платить?» - парирует Аманти.

В то же время Ирина заявила, что поддерживает Вадима и сделает все, чтобы Ольга задумалась о поисках работы. «Я не за деньги борюсь, буду идти до конца. Она решила обеспечить себя, я заставлю ее работать», - цитирует Аманти Starhit.

Напомним, ранее артист заявил о попытках манипуляций со стороны экс-супруги. «Ольга призналась мне, что специально скрывала свою беременность. Она хотела сделать экспертизу, чтобы убедиться в нормальном развитии плода. Ведь, по ее плану, если бы что-то пошло не так, она бы наверняка сделала аборт и я бы мог об этом никогда не узнать. Когда Ольга поняла, что все хорошо, она сказала мне прямо: "Вадим, вы попали! Не пора ли вам пожить не только для себя?" Я был просто обескуражен таким заявлением от женщины, которую содержал. Она вставила мне нож в спину и вот уже год продолжает его методично проворачивать».

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0 Не нравится 0 Нравится 01.03.2018 Теги: Вадим Казаченко

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