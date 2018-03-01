Гагарина о Бузовой: «Наверное, ее прет»

Популярность Бузовой в качестве певицы - увлекательная тема для обсуждения. Над Ольгой посмеиваются, критикуют, но в то же время отмечают упорство и амбициозность девушки. Свое мнение решила высказать и певица Полина Гагарина.

Будучи на гастролях в Тюмени, Гагарина в общении с журналистами поделилась мнением: «Талант – это и есть хайп. Всегда, на все века». И по словам Полины, это особенно ярко проявилось в творчестве Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 28, 2018 в 2:52 PST

«Наверное, ее прет. Во всех смыслах этого слова. Энергия – это очень важно. Возможно, сейчас Оля находится на каком-то энергетическом подъеме… Артист – это уникальная единица, и если на него идут, значит, на него идут. И тут как бы искать, в чем феномен, за, против… Я не хочу никак комментировать, что происходит с Олей Бузовой, но знаю, что у нее должны гореть уши каждый день, раз в каком-то кругу абсолютно разных людей ее имя упоминается. Вот это хайп».

Тем временем на днях в Саратове концерт Бузовой не состоялся - власти города запретили выступление артистки на сцене театра оперы и балета.

«Ольга Бузова не будет выступать в театре оперы и балета. Много было негативных отзывов, и они были услышаны. Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры», — заявил член региональной Общественной палаты Михаил Волков.

Ранее мы писали:

Батрутдинов узнал настоящую Бузову. Тимур скучает по Ольге.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.