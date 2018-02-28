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Эвелина Бледанс нашла мужчину


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Осенью прошлого года Эвелина Бледанс официально сообщила о разводе. Разрыв стал для актрисы серьезным ударом, но она выдержала и сейчас устраивает личную жизнь. И не без успеха.

У Бледанс роман с бизнесменом Сергеем Демчевым. И на днях актриса подтвердила отношения. «Сегодня самое время сказать: да, он мой!» - заявила журналистам Эвелина.

Демчев тоже не только готов строить отношения с актрисой, но и старается завоевать симпатию ее сына Семена. «Я быстро привык к Семе, он очень добрый и воспитанный. Когда капризничает, с ним не приходится быть строгим, он слушается и маму, и меня», - цитирует мужчину издание «7 Дней».

Напомним, минувшей осенью стало известно, что Эвелина на протяжении года скрывала расставание с Александром Семиным. Через несколько месяцев актриса заявила о готовности к новым отношениям: «Я хочу увидеть другого мужчину в своей жизни. Но после Саши мне будет нелегко принять новые отношения – он задал слишком высокую планку».

Впервые в свет с Демчевым Эвелина вышла на церемонии вручения премии «SUPER Мамы-2017» в декабре. Эвелина мило общалась с Сергеем, пара довольно нежно держалась за руки, и язык тела Демчева и Бледанс говорил о том, что между ними весьма теплые отношения.

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0 Не нравится 0 Нравится 28.02.2018 Теги: эвелина бледанс

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