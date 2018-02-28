Дочь Волочковой сравнила пение Бузовой с гоготом гусей

Ольга Бузова в последнее время ходит обиженная, девушка устала от нападок коллег. Недавно она даже грозилась подать в суд на одного из обидчиков. Теперь же невинный ребенок, дочь Анастасии Волочковой, бросил камень в сторону певицы, сравнив пение Ольги с гоготом гусей.

Анастасия Волочкова недавно посетила с дочерью Ариадной зоопарк и разместила в Insta забавную видеозапись. Находясь возле клетки с гусями, Ариадна неожиданно произнесла: «Ольга Бузова», указав на птиц. Те ответили громогласным гоготом. «Мало половин!» - довершила Ариадна, пропев название песни Ольги Бузовой.

Ольгу Бузову неустанно критикуют за ее творчество на сцене в качестве певицы. Недовольство вызывают как сами песни, так и качество их исполнения, образ, который некоторые находят вызывающим. Комментируют ее творчество и представители российского шоу-бизнеса. Не так давно Ольга сообщила, что не намерена оставлять без ответа оскорбления, которые обрушились на нее.

В конце прошлой недели Бузова заявила о намерении подать в суд на резидента Comedy Club Андрея Скорохода за оскорбительный выпад. Андрей в ответ заявил, что не пытался обидеть девушку, и попытался принести извинения, а в итоге предложил Ольге провести рэп-баттл. В ответ Ольга написала огромный пост: «Моя чаша терпения заполнилась... Да, я признаю тот факт, что медийность всегда подразумевает как поклонников, так и антифанатов. И я никогда не жалуюсь ни на кого, стараюсь понять, простить и объяснять себе причины ненависти людей ко мне... Но вот буквально на днях, когда разгорелся достаточно неприятный и громкий конфликт... некоторые мужчины позволили себе чересчур неприятные вещи. Мужчины!!! Я не хочу больше это терпеть!»

