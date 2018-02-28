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Бородина и Омаров получили премию «Реальная любовь»


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В позапрошлом году они оказались на грани развода. Но Ксении Бородиной и Курбану Омарову все же удалось преодолеть кризис. Сегодня супруги выглядят вполне гармонично, а вчера даже получили особую премию.

27 февраля‬ в столичном event-холле Triumph прошла ежегодная церемония награждения звезд «Пара Года BEST». И Ксения с Курбаном оказались в числе победителей в одной из номинаций. «Спасибо всем, кто за нас болел, мы получили премию "Реальная любовь"», - сообщила в соцсетях Бородина.

Что любопытно, буквально на днях в новом интервью ведущая рассказала, что после кризиса, который они с Курбаном пережили в 2016 году, она старается не давать мужу повода для ревности. «Для меня другие мужчины — табу. Бывает, не хватает внимания супруга, и я злюсь, капризничаю. Но мне не придет в голову пойти и поискать другого человека. Я верная, и подобная грязь не нужна».

По словам Ксении, то обстоятельство, что она девушка известная, нередко играет против нее. «Я однажды уже совершила ошибку, показав аудитории эмоции, за что сильно поплатилась: люди до сих пор припоминают ситуацию двухлетней давности, когда мы чуть не развелись», — сказала звезда Starhit. Бородина добавила, что, разумеется, время от времени у нее с мужем случаются ссоры. Но теперь это происходит гораздо реже, чем прежде.

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0 Не нравится 0 Нравится 28.02.2018 Теги: Ксения Бородина

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