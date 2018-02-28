Анна Семенович: «Хочу выйти замуж раз и навсегда»

Анна Семенович все еще остается одним из секс-символов отечественной эстрады. В последнее время поклонники просто замучили артистку вопросом, когда же она создаст семью? Анне это надоело, и она решила прояснить ситуацию.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Фев 24, 2018 в 1:29 PST

В новом интервью артистка заявила, что сейчас она в отношениях. Но пока о замужестве всерьез не думает. «Держать кулачки за меня точно не надо. Вся страна хочет зачем-то выпихнуть меня замуж. Я не понимаю: зачем это? И это очень странно для меня. Поэтому кулачки не держите, все будет так, как должно быть».

По словам артистки, в принципе она созрела для материнства, но это не значит, что она готова выскочить замуж именно с целью родить первенца. «Если бы я прямо мечтала и хотела, то я бы уже давно родила. Скажем так, я планирую и думаю об этом. Я никогда не стремилась быстро становиться мамой, мне всегда хотелось пожить для себя. И я не спешила в этом. Кроме того, я такой человек, который верит, что с мужчиной нужно пожить долго, прежде чем решиться с ним жить всю оставшуюся жизнь. Я хочу выйти замуж раз и навсегда, а не разводиться каждые два года, как это принято в шоу-бизнесе».

На вопрос, что она думает о суррогатном материнстве, звезда ответила, что ничего не имеет против. «Если у меня будут какие-то проблемы со здоровьем, то может быть и да. Почему нет? В этом нет ничего плохого», - цитирует издание "Дни.ру" Семенович.

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