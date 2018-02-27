Ким Кардашян представила младшую дочь
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Ким Кардашян (Kim Kardashian) переживает сейчас очень счастливые моменты. Звезда заботится о малышке Чикаго, которой недавно исполнился месяц. И вчера Ким решила, наконец, представить своего третьего ребенка.
Кардашян опубликовала совместный снимок с девочкой в Insta, добавив на фото себе и дочери розовые ушки и носик. Снимок Ким подписала кратко: «Малышка Чикаго». Поклонники в восторге и отмечают, что у девочки уже густые темные волосы и длинные реснички, как у мамы.
Чикаго появилась на свет 15 января. Ким и ее супруг Канье Уэст были вынуждены обратиться за услугой к суррогатной матери, поскольку самостоятельные роды Кардашян из-за осложнений со здоровьем запретили врачи.
По признанию звезды, она долго колебалась, прежде чем принять решение обратиться к суррогатной матери. Ким опасалась, что женщина, вынашивающая ребенка, может испытывать к ней неприязнь. «Вдруг она не захочет носить моего ребенка? Я хотела дать этому человеку выбор и гордиться этим, а с другой стороны, я хотела общаться с ней». Кардашян также сильно нервничала, наблюдая за беременностью женщины, и смогла вздохнуть с облегчением, лишь когда взяла Чикаго на руки. «Связь между мной и ребенком возникла мгновенно, как будто она была с нами все это время», - писала Ким.
Напомним, Ким с мужем сейчас также воспитывают 4-летнюю дочь Норт и двухлетнего сына Сента.
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Обсуждение 3
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ПрелестьДве красавицы.
27.02.18 16:44
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Молодец Ким. Это приложение ,кроме ушек и носа ; меняет еще размер глаз, овал лица, делает ресницы и румянец и много еще чего, что от оригинала мало что остается:) молодец потому; что показала малышку не показав так сказать;) фанаты рады и отлично; а малышке пока и не нужно лицом светить.
27.02.18 16:28
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омг!Милота какая!
27.02.18 12:56