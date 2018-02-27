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Кейт Миддлтон занялась вопросами здоровья рожениц


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Кейт Миддлтон (Kate Middleton) ожидает появления третьего ребенка уже в апреле. И герцогиня Кембриджская решила напомнить о такой важной теме, как здоровье рожениц и новорожденных.

 

Кейт, находящаяся на третьем триместре, посетила во вторник Королевский колледж акушеров и гинекологов, чтобы узнать больше о программах, направленных на уменьшение количества случаев смертей среди рожениц и новорожденных. Кейт намерена стать покровителем колледжа и обратить внимание на кампанию Nursing Now, указывающую на важность работы медсестер, пишет издание People.

Во время посещения колледжа на Кейт были синие платье и пальто. Она осмотрела помещения, где студенты узнают новейшие достижения в акушерстве и гинекологии. Кейт также поучаствовала в дискуссии о психологических проблемах, с которыми сталкиваются роженицы.

«Мы очень благодарны Ее Королевскому Высочеству за поддержку, которую она оказывает нам в деле заботы о женском здоровье во всем мире, - сказал профессор Лесли Реган, президент колледжа. - Как молодой матери, ей близки вопросы здоровья и психического благополучия, и мы надеемся, что сможем еще больше преуспеть в совместной работе и лучше понять взгляд женщины на проблемы женского здоровья».
 



0 Не нравится 1 Нравится 27.02.2018 Теги: Кейт Миддлтон

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