Гудков не может шутить про Урганта
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Шоумен Александр Гудков - мужчина смелый и весьма остроумный. Но даже он не позволяет себе шутить над коллегой, ведущим Иваном Ургантом. И дело не только в уважении.
Гудков стал гостем заключительного выпуска популярного шоу на ТНТ4 «Деньги или позор». Ведущий дядя Витя, как обычно, был безжалостен к гостю, но для начала предложил Александру начать шоу «Деньги или позор» в стиле программы «Вечерний Ургант». Александр представился как человек, который «издалека выглядит как девственник, а вблизи как старый девственник». Он также представил дядю Витю, назвав его ведущим, который «опозорил больше людей, чем премия Муз-ТВ».
Дядя Витя был в таком восторге, что предложил Гудкову провести следующий сезон шоу «Деньги или позор». Но Александру пришлось пройти небольшой, однако довольно непростой кастинг: назвать любимое матерное слово, сказать, любит ли он апельсины и выбирает ли свою одежду трезвым.
Самым сложным оказалось последнее испытание - язвительно пошутить про Урганта. Тут Гудков не выдержал и заявил: «Вас на кол сажать надо! Не могу я шутить про Ивана, он мне деньги платит!»
Выпуск шоу «Деньги или позор» с участием Гудкова выйдет в эфир 5 марта.
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