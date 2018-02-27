Бузова вышла на тропу войны

В прошлом году Ольга Бузова стала популярной певицей и одним из самых популярных персонажей для острот и язвительных шуток. Ольга старалась не реагировать на оскорбительные выпады, но теперь ее терпение лопнуло.

В конце прошлой недели Бузова заявила о намерении подать в суд на резидента Comedy Club Андрея Скорохода за оскорбительный выпад. Андрей в ответ заявил, что не пытался обидеть девушку, и попытался принести извинения, а в конце концов предложил Ольге провести рэп-баттл.

Бузова же разозлилась еще сильнее. Девушка написала в Insta огромный пост, в котором попыталась пристыдить мужчин-хамов, и заявила о том, что больше не намерена терпеть оскорбительные замечания в свой адрес.

«Моя чаша терпения заполнилась... Да, я признаю тот факт, что медийность всегда подразумевает как поклонников, так и антифанатов. И я никогда не жалуюсь ни на кого, стараюсь понять, простить и объяснять себе причины ненависти людей ко мне... Но вот буквально на днях, когда разгорелся достаточно неприятный и громкий конфликт... некоторые мужчины позволили себе чересчур неприятные вещи. Мужчины!!! Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены? Мамы??? Да, я пока одна. Но я могу за себя постоять. И буду».

Бузова также обратилась к девушкам с призывом напомнить, кто является слабым полом. «Что никому не позволено нас унижать, оскорблять и тем более поднимать руку? Не пора ли полюбить себя и перестать это терпеть? Я не боюсь Вас, захлебнувшиеся ненавистью мужчины. И только потому, что я - девушка, Я не могу Вам объяснить (как мужчины объясняли друг другу во все времена), что так делать НЕЛЬЗЯ! Но! Я настолько устала, что молчать и оправдывать Ваши действия больше не буду!!!»

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