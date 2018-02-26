Виктория Боня станцевала для поклонников

Виктории Боне нравится делиться с поклонниками яркими моментами из своей жизни. Девушка часто рассказывает о том, как ей удается выглядеть молодо, а также при случае показывает, что еще не все для нее потеряно. Накануне Боня выложила в Insta видеоролик с зажигательным танцем, причем танцевала она в коротком облегающем платье.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Фев 25, 2018 в 3:26 PST

Как пишет StarHit, в новом ролике Боня решила исполнить танец. Телеведущая при этом посетовала, что в России ее бы не поняли. «Если ты танцуешь так в России и тебе за 30, тебя назовут старой проституткой, которая пытается познакомиться с парнем, любым парнем, так как ты слишком стара по местным меркам. На самом деле, когда тебе 30 в России, то ты можешь идти и умирать, потому что ты старая и не заслуживаешь больше жить», - написала звезда.

Викторию поддержали многие подписчики, они согласились, что в России отношение к возрасту неправильное. Нашлись и те, кто раскритиковал телодвижения ведущей: «Корявая такая», «Что за дерганье».

Ранее Виктория неоднократно говорила, что она - девушка весьма энергичная. И в какой-то момент обнаружила, что мужской энергии у нее больше, чем женской. Она даже посещала специальные тренинги, где с помощью практик и медитаций помогают уравновесить эти энергии. «Нам объясняли, что мужчина — это всегда поиск и движение, а женщина — состояние покоя. И надо сказать, мужская энергия — львиная доля меня».

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