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Виктория Бекхэм поделилась лайфхаком


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Платья от модного бренда Victoria Beckham стоят сотни долларов. Но в то же время сама Виктория Бекхэм - дама весьма практичная и отнюдь не всегда предпочитает модели от кутюр. Она даже джинсы почти никогда не отдает в стирку.

Стильным лайфхаком Виктория поделилась в интервью Elle. «Если дети прольют что-то на джинсы, тогда я постираю их, но только в холодной воде. А вообще, нет, я никогда не стираю джинсы».

По словам Бекхэм, она вовсе не старается быть суперженщиной и управление собственным модным брендом вкупе с воспитанием четырех детей - довольно непростая задача. «Я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы быть лучшим профессионалом, лучшей мамой, лучшей женой».

Слова Виктория подтверждает делом. На прошлой неделе звезда получила травму во время отдыха с семьей на горнолыжном курорте в Канаде. Спускаясь со склона, Бекхэм сломала ногу. Звездное семейство сразу вернулось в Лондон, но Виктория не собирается брать полноценный больничный - на днях она была замечена в центре Лондона, по всей вероятности, спешила на деловую встречу. Причем даже будучи в гипсе, Бекхэм не забыла про туфли на каблуке - стильная обувь красовалась на здоровой ноге.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 26.02.2018 Теги: Виктория Бекхэм

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