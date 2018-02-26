Виктория Бекхэм поделилась лайфхаком
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Платья от модного бренда Victoria Beckham стоят сотни долларов. Но в то же время сама Виктория Бекхэм - дама весьма практичная и отнюдь не всегда предпочитает модели от кутюр. Она даже джинсы почти никогда не отдает в стирку.
Стильным лайфхаком Виктория поделилась в интервью Elle. «Если дети прольют что-то на джинсы, тогда я постираю их, но только в холодной воде. А вообще, нет, я никогда не стираю джинсы».
По словам Бекхэм, она вовсе не старается быть суперженщиной и управление собственным модным брендом вкупе с воспитанием четырех детей - довольно непростая задача. «Я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы быть лучшим профессионалом, лучшей мамой, лучшей женой».
Слова Виктория подтверждает делом. На прошлой неделе звезда получила травму во время отдыха с семьей на горнолыжном курорте в Канаде. Спускаясь со склона, Бекхэм сломала ногу. Звездное семейство сразу вернулось в Лондон, но Виктория не собирается брать полноценный больничный - на днях она была замечена в центре Лондона, по всей вероятности, спешила на деловую встречу. Причем даже будучи в гипсе, Бекхэм не забыла про туфли на каблуке - стильная обувь красовалась на здоровой ноге.
Ранее мы писали:Виктория Бекхэм: «Сама не знаю, почему не улыбаюсь». Звезда подозревает, что мода похитила ее улыбку.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 7
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"Причем даже будучи в гипсе, Бекхэм не забыла про туфли на каблуке - стильная обувь красовалась на здоровой ноге" - ну это уже болезнь головы , а не ноги... каблуки при гипсе на второй ноге это по меньшей мере глупо.
26.02.18 12:29
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Naizaда ну на фото же видно, что на ноге кроссовки.
26.02.18 18:04
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омгвыбрасывает или в грязных ходит? или негде пачкать...
26.02.18 12:17