 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джастин Теру посоветовал взять щенков из приюта


0 0

Джастин Теру (Justin Theroux) нарушил свое молчание в соцсетях, сообщив о том, что он и Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) готовятся к разводу. Однако вместо того, чтобы выложить цитаты, пояснения или селфи, 46-летний актер разместил фотографии нескольких очаровательных щенков и собак из приюта для животных в Остине.

 
 

Публикация от @justintheroux

Коллекцию снимков Джастин сопроводил благодарностью организации Austin Pets Alive. «Техас!!! - написал он. - Еще одна вдохновляющая встреча с людьми и животными. Я не понимаю, как им удается делать то, что они делают день за днем, как у них получается любить и ухаживать за таким большим количеством собак и кошек. Я настоятельно рекомендую вам немедленно пойти и дать ухватить себя за нос щенку питбуля, у которого еще не прорезались зубки. Таких там два, и они пока еще слишком малы, чтобы их забрать. Но как только можно будет, сразу же заберите их!»

В завершение поста он добавил: «Да, Селена, я снова сделал это для тебя, но если бы ты видела их, то ты тоже не удержалась бы». Селена и Дженнифер Энистон имеют одних и тех же менеджеров, и таким образом Джастин познакомился с 25-летней актрисой, пишет издание The Sun.

Напомним, не так давно стало известно о разрыве супругов. При этом уточнялось, что Джастин и Дженнифер сохранили дружеские отношения. Сообщалось, что в финансовом плане развод не станет проблемой для Энистон, поскольку перед свадьбой в 2015 году Дженнифер и Джастин подписали брачный контракт.
 



0 Не нравится 0 Нравится 26.02.2018 Теги: Джастин Теру Дженнифер Энистон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору