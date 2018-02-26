Джастин Теру посоветовал взять щенков из приюта

Джастин Теру (Justin Theroux) нарушил свое молчание в соцсетях, сообщив о том, что он и Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) готовятся к разводу. Однако вместо того, чтобы выложить цитаты, пояснения или селфи, 46-летний актер разместил фотографии нескольких очаровательных щенков и собак из приюта для животных в Остине.

Публикация от @justintheroux Фев 25, 2018 в 6:54 PST

Коллекцию снимков Джастин сопроводил благодарностью организации Austin Pets Alive. «Техас!!! - написал он. - Еще одна вдохновляющая встреча с людьми и животными. Я не понимаю, как им удается делать то, что они делают день за днем, как у них получается любить и ухаживать за таким большим количеством собак и кошек. Я настоятельно рекомендую вам немедленно пойти и дать ухватить себя за нос щенку питбуля, у которого еще не прорезались зубки. Таких там два, и они пока еще слишком малы, чтобы их забрать. Но как только можно будет, сразу же заберите их!»

В завершение поста он добавил: «Да, Селена, я снова сделал это для тебя, но если бы ты видела их, то ты тоже не удержалась бы». Селена и Дженнифер Энистон имеют одних и тех же менеджеров, и таким образом Джастин познакомился с 25-летней актрисой, пишет издание The Sun.

Напомним, не так давно стало известно о разрыве супругов. При этом уточнялось, что Джастин и Дженнифер сохранили дружеские отношения. Сообщалось, что в финансовом плане развод не станет проблемой для Энистон, поскольку перед свадьбой в 2015 году Дженнифер и Джастин подписали брачный контракт.

