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Глебати отрицает конфликт с Бузовой


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Ольга Бузова, как правило, довольно спокойно реагирует на критику. Но не в ситуации с шоуменом Андреем Скороходом, известным как рэпер Глебати. В конце прошлой недели Ольга заявила о готовности разбираться с Андреем в суде за оскорбительные выпады в адрес ее поклонников. Но Скороход уверяет, что на самом деле конфликта между ним и Бузовой нет.

Скандал начался после того, как Скороход опубликовал в Insta фотоколлаж, где Бузова сравнивается с Хищником. Одна из подписчиц артиста оскорбительно высказалась в адрес Ольги, Андрей же поддержал ее "лайком".

Бузова пришла в ярость, назвала Андрея «недомужчиной» и пригрозила обратиться в суд. Теперь артист спешит объясниться. По его словам, он вовсе не пытался обидеть Ольгу.

«Я всего лишь сравнил ее лук с длинными черными волосами с луком хищника. И вообще, хищник — это высокоинтеллектуальное существо, способное перемещаться в космосе и становиться невидимым. Вот и все. Кому-то смешно, кому-то — нет. Сыр-бор начался из-за СЛУЧАЙНОГО лайка на оскорбляющий Олю коммент. О чем я уже сказал и принес извинения. Ведь непосредственно против Ольги Бузовой, как человека, я ничего не имею. Наоборот, я снимаю шляпу перед ее умением зарабатывать на своих фанатиках. Конфликт у меня именно с этой сворой обезумевших комментаторов», - написал артист в Insta и попросил поклонников Бузовой уйти из его аккаунта.

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0 Не нравится 0 Нравится 26.02.2018 Теги: Ольга Бузова

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