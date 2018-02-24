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Боня оправдала Тарасова


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В прошлом месяце Дмитрий Тарасов сочетался браком с моделью Анастасией Костенко. Через некоторое время состоялось венчание пары, а на днях футболиста заметили в компании Кристины Белокопытовой. Виктория Боня полагает, что это не так страшно.

В компании финалистки шоу «Пацанки» Кристины Белокопытовой Тарасов был на днях в одном из ночных клубов. Что любопытно - спортсмен развлекался с девушкой через несколько недель после венчания.

Инцидент прокомментировала Виктория Боня, которая в прошлом году, по слухам, старалась поддержать Ольгу Бузову после развода.

«Дмитрий Тарасов изменил своей жене. Почему? Это в мужской природе, это нормально для них, для нас – нет. Так они устроены. Да, он гульнул, изменил… Все об этом узнали. Что делать его беременной жене? Ничего. Смириться с тем, что она нашла себе такого мужчину, и все. Больше она ничего сделать не сможет», - рассуждала Виктория во время прямого эфира в Instagram.

По мнению Бони, ситуация в паре Тарасов-Костенко в будущем вряд ли будет лучше. «Дальше будет только хуже. Сейчас у них все-таки только начало отношений. Романтичный период. А потом он перестанет ее уважать».

Напомним, сама Виктория в прошлом году рассталась с отцом своей дочери Алексом Смерфитом. «Безусловно, я бы хотела, чтобы моя дочь росла в атмосфере полной семьи, как это должно быть. Но мы с Алексом абсолютно разные люди», - поясняла девушка.

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0 Не нравится 1 Нравится 24.02.2018 Теги: виктория боня

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