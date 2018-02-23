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У Михалкова родился правнук


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В звездной династии Михалковых прибавление. Дочь Степана Михалкова Александра родила первенца. Теперь Никита Сергеевич Михалков - прадедушка, с чем его и поздравляем!

О пополнении сообщил сам Степан Михалков. «Когда дочь рожает тебе внука, невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого. Кажется, что недавнего...» - написал в соцсетях мужчина. Пока лишь известен пол малыша - мальчик. Имя ребенка не сообщается.

Напомним, 25-летняя Александра в декабре сочеталась браком с актером Петром Скворцовым, известным по исполнению главной роли в фильме «Ученик» Кирилла Серебренникова. Пара устроила довольно необычное бракосочетание - в загс невеста приехала в светлом платье с завышенной линией талии, темной куртке и с кепкой на голове вместо традиционной фаты.

Между прочим, у Степана Михалкова, ставшего дедом, в прошлом году родился четвертый наследник. Ресторатору удавалось скрывать свою радость на протяжении полугода. «Весной мы действительно стали родителями. У нас появился сыночек, которого мы назвали Лукой. Имя выбирали на семейном совете, по святцам», - рассказывала в октябре счастливая мама Елизавета Михалкова Starhit.

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0 Не нравится 0 Нравится 23.02.2018 Теги: Александра Михалкова

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