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Софи Тернер отпраздновала день рождения


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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер (Sophie Turner), отдохнув на частном мальдивском острове с женихом Джо Джонасом (Joe Jonas), недавно вернулась домой, чтобы бурно отпраздновать свое 22-летие.

 
 

Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Празднование началось с раннего утра четверга. Софи продемонстрировала свою великолепную фигуру, стянув поразительно тонкую талию широким ремнем в шахматную клетку, пишет издание Daily Mail. Актриса была в простой рубашке и облегающих брюках, и поклонникам сериала было трудно видеть свою любимую Сансу Старк без привычных средневековых платьев и корсетов.

Собрав свои огненные локоны за ушами, звезда продемонстрировала свою естественную красоту, лишь слегка дополнив ее макияжем. Празднование по случаю дня рождения актрисы было, прежде всего, семейным событием, на празднике присутствовали ее жених Джо и его братья Ник, Франклин и Кевин с женой. Чтобы поздравить свою невесту, Джо сделал забавное селфи, запечатлев их всех. «С днем рождения, София. Ты самая клевая. Мы все так думаем», - подписал он снимок.

Напомним, в прошлом году пара сообщила о помолвке. Лидер группы DNCE и звезда нашумевшего сериала встречались с конца 2016 года. В январе об этом стало известно из Instagram Тернер, где она разместила фотографию Джонаса, наслаждающегося сигарой возле океана.

Софи быстро превратилась в звезду А-класса. Актриса играет роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», активно снимается в крупнобюджетных проектах. А кроме того, весьма востребована среди модных брендов.
 



0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2018 Теги: Софи Тернер

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