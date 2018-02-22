Сын принцессы Монако помолвлен

Букингемский дворец – не единственное место, где скоро раздастся звон свадебных колоколов. Луи Дюкрюэ (Louis Ducruet), сын принцессы Стефании из Монако, внук голливудской актрисы принцессы Грейс и племянник правящего князя Альбера II, обручился со своей подружкой из колледжа.

Публикация от Louis Ducruet (@louisducruet) Фев 21, 2018 в 5:42 PST

«Ее высочество принцесса Монако Стефания имеет удовольствие объявить о помолвке ее сына Луи Дюкрюэ и госпожи Марии Шевалье», - заявил для Fox News официальный представитель дворца.

О помолвке сообщили также и сами влюбленные в Insta. «Позвольте мне представить вам будущую мадам Дюкрюэ. Она сказала «да», и теперь мы помолвлены», – написал Луи. «С гордостью объявляю, что я ответила «ДА» любви всей моей жизни. Я тебя сильно, сильно, сильно люблю!» - появилось сообщение на странице девушки.

Публикация от Louis Ducruet (@louisducruet) Фев 21, 2018 в 1:11 PST

Луи Дюкрюэ, которому исполнилось 25 лет, является старшим сыном Стефании от ее бывшего мужа Даниэля Дюкрюэ. Луи обучался ведению бизнеса во Франции, а в 2015 году получил звание бакалавра в деле спортивного менеджмента в Университете Западной Каролины. С тех пор он работал в качестве агента для футбольного клуба ASM из Монако.

Луи и его невеста встретились четыре года назад во время учебы. Шевалье имеет вьетнамское происхождение, у девушки степень по маркетингу, она работает координатором по проведению встреч и банкетов в Hotel Hermitage в Монте-Карло.

