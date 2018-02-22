Сын принцессы Монако помолвлен
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Букингемский дворец – не единственное место, где скоро раздастся звон свадебных колоколов. Луи Дюкрюэ (Louis Ducruet), сын принцессы Стефании из Монако, внук голливудской актрисы принцессы Грейс и племянник правящего князя Альбера II, обручился со своей подружкой из колледжа.
«Ее высочество принцесса Монако Стефания имеет удовольствие объявить о помолвке ее сына Луи Дюкрюэ и госпожи Марии Шевалье», - заявил для Fox News официальный представитель дворца.
О помолвке сообщили также и сами влюбленные в Insta. «Позвольте мне представить вам будущую мадам Дюкрюэ. Она сказала «да», и теперь мы помолвлены», – написал Луи. «С гордостью объявляю, что я ответила «ДА» любви всей моей жизни. Я тебя сильно, сильно, сильно люблю!» - появилось сообщение на странице девушки.
Луи Дюкрюэ, которому исполнилось 25 лет, является старшим сыном Стефании от ее бывшего мужа Даниэля Дюкрюэ. Луи обучался ведению бизнеса во Франции, а в 2015 году получил звание бакалавра в деле спортивного менеджмента в Университете Западной Каролины. С тех пор он работал в качестве агента для футбольного клуба ASM из Монако.
Луи и его невеста встретились четыре года назад во время учебы. Шевалье имеет вьетнамское происхождение, у девушки степень по маркетингу, она работает координатором по проведению встреч и банкетов в Hotel Hermitage в Монте-Карло.