 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Сын принцессы Монако помолвлен


1 0

Букингемский дворец – не единственное место, где скоро раздастся звон свадебных колоколов. Луи Дюкрюэ (Louis Ducruet), сын принцессы Стефании из Монако, внук голливудской актрисы принцессы Грейс и племянник правящего князя Альбера II, обручился со своей подружкой из колледжа.

 

«Ее высочество принцесса Монако Стефания имеет удовольствие объявить о помолвке ее сына Луи Дюкрюэ и госпожи Марии Шевалье», - заявил для Fox News официальный представитель дворца.

О помолвке сообщили также и сами влюбленные в Insta. «Позвольте мне представить вам будущую мадам Дюкрюэ. Она сказала «да», и теперь мы помолвлены», – написал Луи. «С гордостью объявляю, что я ответила «ДА» любви всей моей жизни. Я тебя сильно, сильно, сильно люблю!» - появилось сообщение на странице девушки.

Луи Дюкрюэ, которому исполнилось 25 лет, является старшим сыном Стефании от ее бывшего мужа Даниэля Дюкрюэ. Луи обучался ведению бизнеса во Франции, а в 2015 году получил звание бакалавра в деле спортивного менеджмента в Университете Западной Каролины. С тех пор он работал в качестве агента для футбольного клуба ASM из Монако.

Луи и его невеста встретились четыре года назад во время учебы. Шевалье имеет вьетнамское происхождение, у девушки степень по маркетингу, она работает координатором по проведению встреч и банкетов в Hotel Hermitage в Монте-Карло.
 



0 Не нравится 1 Нравится 22.02.2018 Теги: Луи Дюкрюэ Стефания

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору