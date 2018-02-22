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Кафельникова интригует снимками топлес


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Алеся Кафельникова снова влюблена и, похоже, действительно счастлива. Девушка вернулась к работе, публикует в соцсетях эффектные снимки с модных фотосессий, а накануне удивила подписчиков довольно откровенной фотографией.

На снимке Кафельникова запечатлена топлес. Девушка стоит у стены, прикрывая грудь рукой, на спине у нее красуется изображение лисы. Фото Алеся так и подписала: Fox (Лиса). Ранее девушка прозрачно намекнула на новые отношения и процитировала бойфренда, который называет девушку «лисенком». «Для меня ты всегда была моим "лисенком", и именно тебя мне почему-то больше всех хотелось защитить от всего этого мира, а в особенности от себя», - привела слова любимого модель.

Напомним, в прошлом году у Алеси был роман с молодым рэпером Pharaoh. Разрыв девушка переживала очень болезненно.

«Анализируя наши отношения, я пришла к выводу, что с Глебом мы любили друг друга запойно. Все мне говорили: «Это твоя первая любовь, ты многое себе придумала». Но ведь когда любовь, совсем не важно, первая она или последняя. Мы держались друг за друга. Даже так: я хваталась за него так крепко, как ни за кого прежде. Для своих лет Глеб очень взрослый. Он мне говорил: «Я не хочу тянуть тебя за собой, я хочу, чтобы мы шли вместе за руку». А я привыкла, что меня за собой всю жизнь тащил папа. <...>. С Глебом уже я была контролером: а где же он, когда вернется? Я постоянно думала, что же мне сделать, чтобы почувствовать себя счастливой, когда его нет рядом. Только с ним я ощущала спокойствие, а без – ничего, лишь одиночество и жалость к себе. Насколько же я была не права! Как эгоистичны были мои поступки и слова!»

Ранее мы писали:

Алеся Кафельникова шокировала откровенной съемкой. Модель стала звездой издания Exhibition Magazine.​

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Алеся Кафельникова жалуется на трудности. Девушка упорно строит модельную карьеру. 



0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2018 Теги: Алеся Кафельникова

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