Волочкову сравнили с Рыбкой

Анастасия Волочкова - большая любительница русской бани. И балерина с большим удовольствием публикует свои снимки в парной, нервируя хейтеров. Некоторые даже сравнивают балерину с "охотницей на олигархов" Настей Рыбкой.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 20, 2018 в 10:52 PST

Накануне бывшая прима опубликовала в Insta несколько фотографий в бане. На одном из снимков Волочкова кокетливо позирует в бикини, прикрыв грудь веником. В подписи к фото балерина написала о том, что русская парная - «это здоровье и сила! И очищение от негатива!»

Разумеется, не обошлось без критических замечаний: «Неее, с Настей Рыбкой не сравнить. Проигрывает по всем показателям. Новое поколение подросло, Настась Юрьна! Пора», «Олимпийская чемпионка по самопиару», «А что на шпагат голая не села?»

Что любопытно, ранее в защиту Волочковой высказалась блогер Елена Миро: «Анастасия Волочкова напоминает мне оплеванную Серсею Ланнистер. Толпа глумится над ней, над ее шпагатами, неприемлемым для балерины весом и опухшим лицом. Я хочу воздержаться. Только потому, что Волочкова, в отличие от ее ненавистников, на вершине была. Она знает, каково там, а бабы в халатах - нет. И в этом - огромная, принципиальная разница».

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