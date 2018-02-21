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Сысоеву заставили ругаться матом


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Участница Comedy Woman, актриса сериала Love is Надежда Сысоева - девушка приличная и нецензурно не выражается. Даже когда попадает молотком по пальцу, матом она не ругается. Но недавно Надежде выпало испытание посерьезнее, чем молотком по пальцам.

Сысоева приняла участие в шоу «Деньги или позор» на телеканале ТНТ4. Ведущий Дядя Витя, как обычно, был довольно жесток с гостьей. Для начала ведущий решил шокировать Надежду замечанием по поводу объема груди. «Твой размер груди такой же, как мое зрение — минус три».

Надежда критику выдержала, но Дяде Вите все же удалось задеть актрису. Девушку шокировала обсценная лексика ведущего. По словам Сысоевой, она обесценной лексикой не пользовалась ни разу в жизни. «Если ты не используешь мат, то как здороваешься с Екатериной Варнавой?» — удивился шоумен.

«Самой острой темой на съемках шоу «Деньги или позор» для меня стал мат... У меня музыкальное образование, я часто хожу на выставки и в театры, так что, конечно, в этом культурном мире не место мату», - пояснила после съемок актриса.

Разумеется, Дядя Витя сделал все, что в его силах, чтобы спровоцировать Сысоеву на мат. Выпуск с участием Сысоевой выйдет в эфир ТНТ4 26 февраля.



0 Не нравится 0 Нравится 21.02.2018 Теги: Надежда Сысоева

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