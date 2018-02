Ульяна Сергеенко снова извинилась

В январе, во время Недели высокой моды в Париже, Ульяна Сергеенко оказалась в центре громкого скандала. Дизайнера обвинили в расизме, после того как Мирослава Дума опубликовала приглашение на показ Ulyana Sergeenko с надписью "To my ni**as in Paris". И Ульяна до сих пор пытается оправдаться.

После разразившегося Сергеенко отменила запланированное модное шоу в Париже и принесла извинения. На днях модельер еще раз извинилась, во время интервью изданию The Times. По словам Ульяны, она использовала фразу из песни Канье Уэста исключительно в шуточном контексте.

«Я большой фанат Канье, — утверждает модельер. — Я не имела в виду ничего плохого. Я имела в виду "моя банда". Теперь я понимаю, что лучше никогда не употреблять это слово. Но когда я росла в Советском Союзе, все так говорили. Так писали в наших учебниках. Это было разрешенное слово».

«Если честно, до сих пор не понимаю, почему одни могут произносить это слово, а другие — нет», - добавила Сергеенко.

Напомним, ранее российские L'Officiel и Harper's Bazaar уже пытались оправдать Ульяну и Мирославу. «Жаль этих дам, до сих пор живущих в 2012-м и не следящих за языком. И даром что у одной показы в Париже, а другая как будто бы в интернете разбирается. Но тут даже ребенку понятно, что никакие они не расистки. Просто одна богатая белая девочка может назвать другую такую же "n*gga"», - писал обозреватель L'Officiel. Некоторые российские обозреватели отметили культурные различия и констатировали: «Россия и Запад снова не поняли друг друга».

