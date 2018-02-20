Ульяна Сергеенко снова извинилась
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В январе, во время Недели высокой моды в Париже, Ульяна Сергеенко оказалась в центре громкого скандала. Дизайнера обвинили в расизме, после того как Мирослава Дума опубликовала приглашение на показ Ulyana Sergeenko с надписью "To my ni**as in Paris". И Ульяна до сих пор пытается оправдаться.
После разразившегося Сергеенко отменила запланированное модное шоу в Париже и принесла извинения. На днях модельер еще раз извинилась, во время интервью изданию The Times. По словам Ульяны, она использовала фразу из песни Канье Уэста исключительно в шуточном контексте.
«Я большой фанат Канье, — утверждает модельер. — Я не имела в виду ничего плохого. Я имела в виду "моя банда". Теперь я понимаю, что лучше никогда не употреблять это слово. Но когда я росла в Советском Союзе, все так говорили. Так писали в наших учебниках. Это было разрешенное слово».
«Если честно, до сих пор не понимаю, почему одни могут произносить это слово, а другие — нет», - добавила Сергеенко.
Напомним, ранее российские L'Officiel и Harper's Bazaar уже пытались оправдать Ульяну и Мирославу. «Жаль этих дам, до сих пор живущих в 2012-м и не следящих за языком. И даром что у одной показы в Париже, а другая как будто бы в интернете разбирается. Но тут даже ребенку понятно, что никакие они не расистки. Просто одна богатая белая девочка может назвать другую такую же "n*gga"», - писал обозреватель L'Officiel. Некоторые российские обозреватели отметили культурные различия и констатировали: «Россия и Запад снова не поняли друг друга».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 5
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Лукавит Ульянка. Слово «негр» у нас действительно произносили при СССР кск собственно и в США и в мире. А вот «ниггер» никогда не было в ходу, тк это сленг и он за наш железный занавес не попадал. Негроидная расса это научный термин.а вот за «ниггера» реально сейчас можно огрести и это действительно слово не для употребления в приличном обществе. Так что пусть Ульяна не гонит на сое детсво и страну. Написала бы «негр» - отбрехалась бы. А вот то.что написала она никаким детсвом не объяснить. Это отсутсвие мозга.
20.02.18 12:39
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Да ладно , еще в конце 70-х помню анекдот , "ниггер , ниггер , ты китаец? нет , я ниггер. ...... ну китаец, я , китаец. А на ниггера похож " Но, по сути , согласна с вами , хватило бы ума , не использовала бы публично данное слово.
20.02.18 13:07
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Я пол детсва прожила в СсСР а половину в ...Африке и на Кубе;)) «ниггер» не слышала от наших ни разу, негр-да. Сленг для наших был «шурка» почему то.
20.02.18 13:52
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У меня этот дурацкий анек-стишок всплыл в памяти после вашего поста))) Не думаю , что часто употреблялось это слово , но видимо уже в ходу было. Может , потому, что в городе в котором я росла было много студентов-иностранцев, в том числе и чернокожих. А вообще , не помню , чтоб эта тема была актуальна тогда.
20.02.18 15:21
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МинаА не подскажете как звучит пресловутое слово негр на английском? Тот самый нигер и есть. А открытку она на английском написала. И фразу Канье употребила. Значит Канье может такую песню петь, а цитировать его табу?? Дела дивные творятся ...
20.02.18 19:03
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