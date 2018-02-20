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Ульяна Сергеенко снова извинилась


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В январе, во время Недели высокой моды в Париже, Ульяна Сергеенко оказалась в центре громкого скандала. Дизайнера обвинили в расизме, после того как Мирослава Дума опубликовала приглашение на показ Ulyana Sergeenko с надписью "To my ni**as in Paris". И Ульяна до сих пор пытается оправдаться.

После разразившегося Сергеенко отменила запланированное модное шоу в Париже и принесла извинения. На днях модельер еще раз извинилась, во время интервью изданию The Times. По словам Ульяны, она использовала фразу из песни Канье Уэста исключительно в шуточном контексте.

«Я большой фанат Канье, — утверждает модельер. — Я не имела в виду ничего плохого. Я имела в виду "моя банда". Теперь я понимаю, что лучше никогда не употреблять это слово. Но когда я росла в Советском Союзе, все так говорили. Так писали в наших учебниках. Это было разрешенное слово».

«Если честно, до сих пор не понимаю, почему одни могут произносить это слово, а другие — нет», - добавила Сергеенко.

Напомним, ранее российские L'Officiel и Harper's Bazaar уже пытались оправдать Ульяну и Мирославу. «Жаль этих дам, до сих пор живущих в 2012-м и не следящих за языком. И даром что у одной показы в Париже, а другая как будто бы в интернете разбирается. Но тут даже ребенку понятно, что никакие они не расистки. Просто одна богатая белая девочка может назвать другую такую же "n*gga"», - писал обозреватель L'Officiel. Некоторые российские обозреватели отметили культурные различия и констатировали: «Россия и Запад снова не поняли друг друга».

Ранее мы писали:

Ульяна Сергеенко представила «агрессивную» коллекцию на Неделе высокой моды. В течение нескольких лет дизайнер исправно представляет модели, которые многие критики называют «сказкой». 

10 самых необычных нарядов Ульяны Сергеенко. Дизайнер любит легкий эпатаж. 

Ульяна Сергеенко: «И уличный стиль должен быть уникальным». Дизайнер призывает проявить фантазию в формировании повседневного стиля. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2018 Теги: Ульяна Сергеенко

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Обсуждение 5  

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  • Васаби
    Лукавит Ульянка. Слово «негр» у нас действительно произносили при СССР кск собственно и в США и в мире. А вот «ниггер» никогда не было в ходу, тк это сленг и он за наш железный занавес не попадал. Негроидная расса это научный термин.а вот за «ниггера» реально сейчас можно огрести и это действительно слово не для употребления в приличном обществе. Так что пусть Ульяна не гонит на сое детсво и страну. Написала бы «негр» - отбрехалась бы. А вот то.что написала она никаким детсвом не объяснить. Это отсутсвие мозга.
    		20.02.18 12:39
         
    7
         
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    • Персикова
      Да ладно , еще в конце 70-х помню анекдот , "ниггер , ниггер , ты китаец? нет , я ниггер. ...... ну китаец, я , китаец. А на ниггера похож " Но, по сути , согласна с вами , хватило бы ума , не использовала бы публично данное слово.
      		 20.02.18 13:07
           
      0
           
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    • Мина
      А не подскажете как звучит пресловутое слово негр на английском? Тот самый нигер и есть. А открытку она на английском написала. И фразу Канье употребила. Значит Канье может такую песню петь, а цитировать его табу?? Дела дивные творятся ...
      		 20.02.18 19:03
           
      0
           
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