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Ульяне Сергеенко приписали роман с Сечиным


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Ульяна Сергеенко вновь привлекла к себе всеобщее внимание. Слухи утверждают, что у девушки роман с возглавляющим «Роснефть» Игорем Сечиным. Учитывая, что Ульяна старается сохранить свою личную жизнь в тайне, количество домыслов зашкаливает.

Множество изданий попытались связаться с девушкой, но никто не получил от нее комментариев. «Все это – чушь! Я сейчас в горах», – сообщила Ульяна коротко представителям СМИ.

Как пишет издание StarHit, поклонники дизайнера скептически относятся к слухам об ее отношениях с топ-менеджером одной из крупнейших российских компаний. Прежде всего, они отмечают, что нет ни одной фотографии, на которой они были бы вместе. И все же некоторые поклонники допускают наличие романа у Сергеенко с Сечиным и желают ей счастья: «Молодец, она всегда привлекает неординарных мужчин», «Она интересная женщина. И модельер вроде неплохой».

Слухи возникли не на пустом месте. Некоторые издания ранее утверждали, что Ульяна появлялась на Неделе моды вместе с Сечиным, а Spletnik.ru из близких к Сечину источников получил информацию о том, что Ульяна действительно является новой возлюбленной главы «Роснефти».

Стоит отметить, что сейчас Ульяне вовсе не до того, чтобы бороться со слухами. Проблем у нее хватает.  Ведь еще не утих скандал с обвинениями в расизме. В январе, во время Недели высокой моды в Париже, Мирослава Дума опубликовала приглашение на показ Ulyana Sergeenko с надписью "To my ni**as in Paris". И дизайнера обвинили в расизме. Дама до сих пор пытается оправдаться. Недавно в интервью изданию The Times она заявила: «Я не имела в виду ничего плохого. Я имела в виду "моя банда". Теперь я понимаю, что лучше никогда не употреблять это слово».
 



0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2018 Теги: Ульяна Сергеенко

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