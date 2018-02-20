 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джанет Джексон наслаждается статусом матери-одиночки


0 0

Она посвятила себя материнству с тех пор, как в 2017 году родила первенца Иссу. Ее сыну уже исполнился год, но Джанет Джексон (Janet Jackson) все еще наслаждается каждым мгновением, проводимым с ребенком. В понедельник певица была замечена в Лондоне с малышом на руках, и было видно, как она его нежно убаюкивает.

Поп-звезда, которой исполнился 51 год, провела прошлое Рождество в Майами в статусе одинокой матери, так как в апреле прошлого года рассталась со своим мужем, катарским миллиардером. Теперь, как подтверждают фотографии, она полностью посвятила себя заботам о сыне, пишет Daily Mail.

На улицах британской столицы певица разгуливала в черных кожаных военных ботинках, на ней были черные брюки в восточном стиле. Джанет превосходно выглядела без всякого макияжа, она подчеркнула высокие скулы собранными в тугой пучок волосами и выглядела счастливой и жизнерадостной, несмотря на недавно завершившийся пятилетний брак.

Источник, близкий к певице, рассказал журналу PEOPLE, что она в течение многих лет пыталась приспособиться к мужу Виссаму, который принадлежит к другой культуре. По словам источника, Джанет отчаянно пыталась бороться с собой и все время чувствовала, что разочаровывает мужа. Несмотря на разрыв, пара договорилась, что будет воспитывать сына совместно.

Ранее мы писали:

Джанет Джексон отменила тур из-за ребенка. Звезда вплотную занялась детским вопросом. 

Песня дня. Возвращение Джанет Джексон. Певица презентовала новую песню No Sleep. 

Джанет Джексон последует примеру Анджелины Джоли. Звезда задумывается об усыновлении.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2018 Теги: Джанет Джексон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору