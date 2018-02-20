Джанет Джексон наслаждается статусом матери-одиночки

Она посвятила себя материнству с тех пор, как в 2017 году родила первенца Иссу. Ее сыну уже исполнился год, но Джанет Джексон (Janet Jackson) все еще наслаждается каждым мгновением, проводимым с ребенком. В понедельник певица была замечена в Лондоне с малышом на руках, и было видно, как она его нежно убаюкивает.

Поп-звезда, которой исполнился 51 год, провела прошлое Рождество в Майами в статусе одинокой матери, так как в апреле прошлого года рассталась со своим мужем, катарским миллиардером. Теперь, как подтверждают фотографии, она полностью посвятила себя заботам о сыне, пишет Daily Mail.

На улицах британской столицы певица разгуливала в черных кожаных военных ботинках, на ней были черные брюки в восточном стиле. Джанет превосходно выглядела без всякого макияжа, она подчеркнула высокие скулы собранными в тугой пучок волосами и выглядела счастливой и жизнерадостной, несмотря на недавно завершившийся пятилетний брак.

Источник, близкий к певице, рассказал журналу PEOPLE, что она в течение многих лет пыталась приспособиться к мужу Виссаму, который принадлежит к другой культуре. По словам источника, Джанет отчаянно пыталась бороться с собой и все время чувствовала, что разочаровывает мужа. Несмотря на разрыв, пара договорилась, что будет воспитывать сына совместно.

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Источник фото: Globallookpress.com