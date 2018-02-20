Еще секси! Брежнева представила провокационный клип

Весна идет, весне дорогу! Похоже, Вера Брежнева вдохновлялась именно этой песней при создании клипа на композицию «Ты мой человек». Накануне артистка представила эффектное видео.

Песню «Ты мой человек», над которой поработал супруг артистки Константин Меладзе, Вера представила месяц назад. Теперь пришла очередь видео. «"Когда ты встречаешь своего человека, в твоей душе распускаются цветы"... Пусть у вас всегда будет в жизни тот, кому вы можете уверенно сказать: "Ты мой человек!"», - говорится в анонсе.

Поклонники работой артистки довольны: «Спасибо большое. То, что нужно в эти серые дни - краски, прекрасная песня и еще более прекрасная и талантливая девушка», «Так сочно, ярко, динамично!!! Спасибо за глоток весеннего прекрасного воздуха!!! Вы - феерично прекрасны», «Вы настоящая, на мой взгляд, в этом клипе. Чувства, эмоции ваши. Это не роль для клипа, это вы, из-за этого хочется пересматривать этот клип».

Тем временем многие обозреватели заметили в ролике отсылки на знаменитый фильм «Красота по-американски». Нашлись и те, кто заметил, что Брежнева слишком увлеклась похудением и теперь по комплекции напоминает Анджелину Джоли.

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