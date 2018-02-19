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Виктория Боня заявила, что и к ней приставал Вайнштейн


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Накануне в Лондоне вручали премию BAFTA лучшим в кинематографе. На церемонии собрались звезды А-класса, присутствовали даже королевские особы. Гостем вечера стала и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня. Телеведущая поддержала движение Time’s Up и рассказала о своем печальном опыте в Голливуде.

Виктория Боня выбрала для гала-ужина черный наряд, чтобы поддержать движение, созданное, чтобы помочь жертвам сексуального насилия. Боня заявила, что она не является исключением, ей тоже довелось столкнуться с грязными приставаниями, и домогался ее скандально известный продюсер Харви Вайнштейн, пишет издание StarHit.

«Харви Вайнштейн долгие годы домогался до актрис и моделей, и вдруг все заговорили, рассказали свои истории. Могу сказать, что я тоже его встретила. Когда я встретила его в Лос-Анджелесе, он практически накидывался на меня. Это реальный случай. Я думаю, он не здоров в психическом плане», – рассказала Виктория.

Телеведущая призналась, что ей неприятно видеть на таких светских мероприятиях всех людей в черном, поэтому она надеется, что акция Time’s Up скоро закончится. «Как будто, знаете, на поминки собрались. Поэтому на красной дорожке я была в серебристом платье».

Напомним, «жертвами» Харви Вайнштейна стали мировые знаменитости, среди них Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. А в 2005 году певица Кортни Лав как-то сказала в одном из интервью: «Если Харви Вайнштейн будет приглашать вас в отель на частную вечеринку, не ходите».



0 Не нравится 0 Нравится 19.02.2018 Теги: виктория боня

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