Беременная Кейт Миддлтон отказалась от черного наряда

Беременная Кейт Миддлтон (Kate Middleton) продемонстрировала свой растущий живот под зеленым свободным платьем, прибыв вчера вечером в лондонский Альберт-холл со своим мужем, принцем Уильямом, на церемонию BAFTA, которая отмечает лучших в мировом кинематографе. При этом многие звезды были в нарядах черного цвета, чтобы поддержать жертв сексуального насилия.

Публикация от Kate Middleton (@katemiddletonphotos) Фев 18, 2018 в 11:13 PST

Кейт просто сияла, когда шла по красной дорожке, ее роскошные темные волосы рассыпались по плечам. Как пишет издание OK!, герцогиня была в изумрудно-зеленом платье, которое дополнял черный клатч, и на ней сияло бриллиантовое ожерелье.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям, которые ожидают рождения третьего ребенка в апреле, присоединились на красной дорожке ко многим другим знаменитостям, среди которых были Анджелина Джоли и Марго Робби.

Стоит отметить, что герцогиня не стала придерживаться модной тенденции. В этом году многие из телевизионных и кинематографических звезд первой величины были одеты в черное, чтобы поддержать движение Time’s Up. Организация просила гостей одеться в черное, чтобы следовать примеру звезд на церемонии «Золотой глобус».

Мужчины на церемонии BAFTA и без того обычно выбирают для себя черные костюмы, но свою солидарность они могли выразить при помощи особого значка. В настоящее время движение Time’s Up представляет собой американское явление, но красная дорожка в Лондоне доказала, что оно может с легкостью пересечь океан.

Напомним, выбор черного наряда - простой способ продемонстрировать солидарность с жертвами сексуальных домогательств и насилия.

