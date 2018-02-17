Валерия носит Prada
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Валерии прекрасно удается передавать в своих видео образ сильной, но в то же время романтичной женщины. Но теперь артистка решила попробовать несколько иной имидж. В новом клипе на песню «Ничего личного» Валерия предстала в амплуа эдакой Миранды Пристли.
Премьера видео, режиссером которого выступил сам Егор Кончаловский, состоялась на днях. Главная героиня - редактор модного глянца. Правда, в отличие от знаменитого персонажа Миранды Пристли, она вовсе не такая суровая.
«Когда я второй раз на студии записывала трек «Ничего личного», у меня сразу родилась идея клипа, а точнее мини-фильма с городским сюжетом. Счастливая деловая женщина из мира моды, которая все успевает, живет в мегаполисе, конечно, есть перекликание с фильмом «Дьявол носит Прада», но абсолютный позитив», - говорит о новой работе артистка.
По словам Валерии, чтобы войти в образ, она побывала в редакции известного издания. «С легкой руки нашего друга Виктора Михайловича Шкулева по сюжету я перевоплотилась в главного редактора журнала Marie Claire. Во время съемок мы смогли окунуться в настоящую рабочую атмосферу глянцевого журнала, что помогло на все 100% проникнуться образом моей героини».
Ранее мы писали:
Песня дня. «Формула счастья» от Валерии. Видео на композицию под символичным названием.
Валерия потеряла малыша. Звезда перенесла выкидыш на раннем сроке.Сохранять красоту Валерии помогает йога. Певица занимается в любое свободное время.
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