Валерия носит Prada

Валерии прекрасно удается передавать в своих видео образ сильной, но в то же время романтичной женщины. Но теперь артистка решила попробовать несколько иной имидж. В новом клипе на песню «Ничего личного» Валерия предстала в амплуа эдакой Миранды Пристли.

Премьера видео, режиссером которого выступил сам Егор Кончаловский, состоялась на днях. Главная героиня - редактор модного глянца. Правда, в отличие от знаменитого персонажа Миранды Пристли, она вовсе не такая суровая.

«Когда я второй раз на студии записывала трек «Ничего личного», у меня сразу родилась идея клипа, а точнее мини-фильма с городским сюжетом. Счастливая деловая женщина из мира моды, которая все успевает, живет в мегаполисе, конечно, есть перекликание с фильмом «Дьявол носит Прада», но абсолютный позитив», - говорит о новой работе артистка.

По словам Валерии, чтобы войти в образ, она побывала в редакции известного издания. «С легкой руки нашего друга Виктора Михайловича Шкулева по сюжету я перевоплотилась в главного редактора журнала Marie Claire. Во время съемок мы смогли окунуться в настоящую рабочую атмосферу глянцевого журнала, что помогло на все 100% проникнуться образом моей героини».

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