Дженнифер Энистон развод не повредит
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Сообщение о разрыве Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) с Джастином Теру (Justin Theroux) стало предметом бурных обсуждений в соцсетях. Многие с азартом обсуждают возможность воссоединения актрисы с Брэдом Питтом (Brad Pitt). Но некоторые стали беспокоиться, как развод может отразиться на финансовом состоянии актрисы?
Состояние Энистон на данный момент оценивается приблизительно в 200 миллионов долларов. Дженнифер - востребованная актриса, и редкий фильм с ее участием не приносит создателям миллионы. Но сможет ли Теру претендовать на «отступные» или финансовую поддержку супруги?
По данным американских изданий, в финансовом плане развод не станет проблемой для Энистон. Выяснилось, что перед свадьбой в 2015 году Дженнифер и Джастин подписали брачный контракт, который Теру вряд ли сможет оспорить в суде. Не стоит и пытаться.
При этом уточняется, что в принципе Теру - отнюдь не бедный парень. Состояние 46-летнего актера оценивается в 20 миллионов долларов.
Напомним, о разрыве супругов было официально объявлено на днях. При этом уточнялось, что Джастин и Дженнифер сохранили дружеские отношения.
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Дженнифер Энистон дала полезный совет девушкам старше 30 лет. Актриса рекомендует основательно разобраться в себе.Дженнифер Энистон разочаровалась в муже? Появились нехорошие слухи.
Источник фото: Globallookpress.com
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