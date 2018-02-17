Дженнифер Энистон развод не повредит

Сообщение о разрыве Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) с Джастином Теру (Justin Theroux) стало предметом бурных обсуждений в соцсетях. Многие с азартом обсуждают возможность воссоединения актрисы с Брэдом Питтом (Brad Pitt). Но некоторые стали беспокоиться, как развод может отразиться на финансовом состоянии актрисы?

Состояние Энистон на данный момент оценивается приблизительно в 200 миллионов долларов. Дженнифер - востребованная актриса, и редкий фильм с ее участием не приносит создателям миллионы. Но сможет ли Теру претендовать на «отступные» или финансовую поддержку супруги?

По данным американских изданий, в финансовом плане развод не станет проблемой для Энистон. Выяснилось, что перед свадьбой в 2015 году Дженнифер и Джастин подписали брачный контракт, который Теру вряд ли сможет оспорить в суде. Не стоит и пытаться.

При этом уточняется, что в принципе Теру - отнюдь не бедный парень. Состояние 46-летнего актера оценивается в 20 миллионов долларов.

Напомним, о разрыве супругов было официально объявлено на днях. При этом уточнялось, что Джастин и Дженнифер сохранили дружеские отношения.

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Источник фото: Globallookpress.com