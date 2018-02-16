Волочкова против «недолюбленных баб»
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Анастасия Волочкова давно борется с хейтерами в Insta. Но похоже, в этой борьбе наступил переломный момент. Балерина опубликовала перечень аккаунтов, с которых чаще всего ей пишут гадости, и пояснила, что следует делать.
Ранее помощница балерины говорила, что некие хейтеры организовали масштабную травлю Волочковой в соцсетях. Теперь сама Анастасия решила провести расследование и вчера опубликовала итоги. «Дорогие мои известные и публичные люди! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над их ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым!» - написала Волочкова к скрину с перечнем аккаунтов.
Она посоветовала отправлять хейтеров подальше и «жить счастливо».
Разумеется, дискуссии в комментариях бушуют: «Я не одобряю оскорбления и гадости в вашу сторону, но и этот пост состоит только из гадостей и бахвальства... Это уже звучит как мантра. Я самая обаятельная и привлекательная, и в профиле у меня несколько тысяч... а простым людям тысячи не нужны, мы их завели, чтобы развлекаться, смотря на вашу жизнь и вам подобным, как в цирке», «А мне казалось, если ты счастлива и самодостаточна, то на высказывания низших слоев населения не обращаешь внимания», «Волочкова, неужели вы ЗАВИДУЕТЕ им? Почему какие-то комментаторы не дают вам покоя, если вы - "сильная и свободная"?»
Ранее мы писали:
Волочкова призналась в любви Керимову. Балерина пытается поддержать миллиардера.Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.
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Обсуждение 7
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А она, конечно, "долюбленная"! Каждый месяц нового мужика показывает, только вот не один на ней не хочется жениться. На такой успешной (в чем ее успех, подскажите, пожалуйста?), самодостаточной и т. д. Действительно, смешно: была бы она по-настоящему счастливая, она бы просто игнорировала всех этих хейтеров, ан нет, она им доказывает, что она ого-го! Наверное, оттого, что в душе понимает, что не очень.
17.02.18 00:59
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ЛизУ грузчика балетная стойка)) Думаю товарищ по несчастью, не более.
16.02.18 16:47
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ПрелестьДа не останется она без мужика. Нашли о чем печалиться.
16.02.18 16:31
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Ellis_@Ох и набегается же она по лестницам у себя дома))
16.02.18 16:20
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NO nameЧто - то рядом какой-то грузчик со стройки...ей самой с ним "не фу"???
16.02.18 14:43
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*Что - то её любимый мужчина боится её за талию брать.. Такая любоФф!..
16.02.18 12:46