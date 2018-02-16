Волочкова против «недолюбленных баб»

Анастасия Волочкова давно борется с хейтерами в Insta. Но похоже, в этой борьбе наступил переломный момент. Балерина опубликовала перечень аккаунтов, с которых чаще всего ей пишут гадости, и пояснила, что следует делать.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 14, 2018 в 7:52 PST

Ранее помощница балерины говорила, что некие хейтеры организовали масштабную травлю Волочковой в соцсетях. Теперь сама Анастасия решила провести расследование и вчера опубликовала итоги. «Дорогие мои известные и публичные люди! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над их ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым!» - написала Волочкова к скрину с перечнем аккаунтов.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 15, 2018 в 2:26 PST

Она посоветовала отправлять хейтеров подальше и «жить счастливо».

Разумеется, дискуссии в комментариях бушуют: «Я не одобряю оскорбления и гадости в вашу сторону, но и этот пост состоит только из гадостей и бахвальства... Это уже звучит как мантра. Я самая обаятельная и привлекательная, и в профиле у меня несколько тысяч... а простым людям тысячи не нужны, мы их завели, чтобы развлекаться, смотря на вашу жизнь и вам подобным, как в цирке», «А мне казалось, если ты счастлива и самодостаточна, то на высказывания низших слоев населения не обращаешь внимания», «Волочкова, неужели вы ЗАВИДУЕТЕ им? Почему какие-то комментаторы не дают вам покоя, если вы - "сильная и свободная"?»

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