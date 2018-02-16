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Маликов похвастался шикарным торсом


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Дмитрий Маликов не на шутку увлекся социальными сетями. Артист регулярно публикует в Insta забавные ролики и теперь вспомнил один из самых популярных флешмобов 2014 года Ice Bucket Challenge. Заодно и похвастался роскошными мускулами.

Маликов опубликовал видео, в котором он опрокидывает на себя ведро с ледяной водой. «Начнем с самого начала. По-моему, я только что изобрел машину времени #icebucketchallenge. И как вам моя фигура, есть еще порох...?» - написал артист.

Маликов не стал нарушать правила и передал эстафету... «Кто же это еще не делал? Точно! Льву Валерьяновичу Лещенко».

Поклонники видео оценили: «Ни фига себе, такой возраст, такое тело», «Порох есть, несомненно!!! Обожаю», «Дмитрий, Вы невероятно остроумный человек. Ваши ролики великолепны!!! Смеялась до слез».

Ранее супруга Дмитрия Елена немного рассказала о маленьком сыне. Малыш появился на свет от суррогатной матери, но вопрос, на кого похож мальчик, пара обсуждать не желает. «Ожидание ребенка было для нас большим переживанием. Мы вообще не хотели говорить о нем первое время. Но кто-то слил журналистам информацию в роддоме. Сын родился, и теперь все хорошо. Идея была наша общая. Дима давно хотел сына - продолжение рода, фамилии. Он вообще с трепетом относится к детям, даже к чужим, а уж к своим! Сейчас он с удовольствием занимается ребенком».

Ранее мы писали:

Маликов учит пикапу. Артист представил любопытный клип.

Дмитрий Маликов: «Моя внешность хороша от природы». Певец надеется, что в будущем ему не понадобятся пластические операции.

Дмитрий Маликов вспомнил о романе с Натальей Ветлицкой. По словам артиста, Наталья была яркой, талантливой девушкой. 



0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2018 Теги: Дмитрий Маликов

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