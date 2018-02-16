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Дима Билан устал от намеков на болезненный вид


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Социальные сети навсегда изменили взаимоотношения звезд с публикой. В наши дни каждый может высказать артисту, что думает о нем, причем не всегда в тактичной форме. И не всем звездам это нравится. Дима Билан, например, устал терпеть хейтеров и достойно им ответил.

 

Хейтеры с удовольствием обсуждают и критикуют в самой нелицеприятной форме все происходящее в жизни Билана. Они подробно рассматривают то, во что он одевается, как движется на выступлениях, как говорит. Особенно много комментариев о том, что Билан выглядит изможденным. Долгое время певец терпел подобное злословие, но не выдержал и ответил всем своим недоброжелателям.

«Отвечать зеркально, изощренно, нажимая на скрытые кнопки личностям, употребляя мат и все его производные — это было бы слишком просто (для меня)! Помните, что быть злым просто, никакой внутренней работы производить не надо! Шлепаешь себе, что взбредет, наложишь на голову другому что-то коричневое и, возможно, липкое — и все дела! Я так осознанно не хочу (умею), по крайней мере, по сей день было так. Надеюсь, что мой стержень меня не подведет и в будущем!» — заявил хейтерам певец.

Напомним, в прошлом году певец отправился путешествовать по Африке, но подписчики и в этом усмотрели особый умысел. Особо изобретательные посчитали, что певец болен и отправился в путешествие, чтобы найти лекаря. Билан и тогда не промолчал: «Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блогеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!!»
 



0 Не нравится 1 Нравится 16.02.2018 Теги: Дима Билан

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