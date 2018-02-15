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Водонаева вошла в роль Лилу


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Алена Водонаева сегодня устроила подписчикам сюрприз. Ведущая опубликовала селфи, на котором предстала в неожиданном образе. Впрочем, Водонаева всегда любила смелые эксперименты.

На снимке Алена запечатлена в лиловом парике, напоминающем прическу главной героини фильма Люка Бессона. Поклонники в восторге и сравнивают Водонаеву с героинями нескольких культовых лент: «Типа «Пятый элемент»? Прикольненько. И пошловатенько при такой-то аристократической красоте Алены. Sorry», «И Мила Йовович, и Натали Портман. В общем, Алена точно вдохновила б Бессона на новый шедевр», «Прямо "Криминальное чтиво" напомнило».

Ранее Водонаева обмолвилась, что подумывает о прекращении съемок в обнаженном виде. Откровенный снимок девушки украсил обложку нового номера Maxim, но Алена вовсе не горит желанием следовать примеру Памелы Андерсон, которая в возрасте 50+ позирует в нижнем белье.

Кстати, обложка Maxim стала третьей для Водонаевой. «Наверное, пора завязывать с такими дерзкими поступками, как съемки для мужских журналов. Три — это классная цифра. На ней можно и остановиться. А можно и не останавливаться. Я еще не решила», - рассуждала девушка в Insta.

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 


0 Не нравится 0 Нравится 15.02.2018 Теги: Алена Водонаева

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