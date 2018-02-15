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Виктория Бекхэм показала отца


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Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) поделилась с подписчиками семейным снимком. На нем видно, как звезда наслаждается бокалом красного вина с отцом. И фото вызвало немало восторгов у поклонников.

 

Виктория провела вместе с Тони некоторое время, позднее звезда выложила совместное фото с подписью: «Люблю тебя, папа, ты лучший отец». Поклонники звезды немедленно отметили то, как хорошо выглядит Тони. «Он выглядит так молодо, что мог бы быть твоим братом», - написал Виктории один из ее почитателей.

Как пишет издание Hello!, Тони, отец троих детей, в прошлом был инженером. В 2016 году Виктория выкладывала фотографии с вечеринки в честь его дня рождения. Для того вечера был приготовлен особый торт, на котором были ледяные фигурки самого Тони и всех десяти его внуков, включая Бруклина, Ромео, Круза и Харпер.

Недавно же Виктория поделилась с фанатами радостной новостью о воссоединении с другими бывшими участницами Spice Girls. В интервью The Mirror она рассказала, что возникшие в последнее время движения за права женщин показали, какими сильными они могут быть, когда действуют вместе.

Воссоединение Spice Girls она видит как возможность рассказать о своих убеждениях и о том, что следует бороться за равноправие и уважительное отношение к женщинам. Виктория также отметила, что была удивлена тому, какой интерес все еще сохраняется в мире к Spice Girls.
 



0 Не нравится 0 Нравится 15.02.2018 Теги: Виктория Бекхэм

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