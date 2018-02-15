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РЕВЕРС. Спектакль-­эксперимент на стыке жанров


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21 февраля театр мюзикла представляет, пожалуй, главную премьеру февраля - необычный пластический спектакль-эксперимент «РЕВЕРС».

РЕВЕРС. Спектакль-эксперимент на стыке жанров

Актеры «Реверса» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Однако падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и прочие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

РЕВЕРС. Спектакль-эксперимент на стыке жанров

Режиссерский дуэт Андрея Кольцова и Ирины Дрожжиной превращает сцену театра в настоящую лабораторию для исследования возможностей человеческого тела и духа. Оба режиссера внесли немалый вклад в постановки Cirque du Soleil, а на сцене Театра мюзикла расскажут историю о внешней и внутренней борьбе человека под музыку, написанную композитором Мишей Мищенко специально для этого проекта.

За хореографию отвечает Дебра Браун, стоявшая у истоков все того же Cirque du Soleil. Всемирную славу ей принесли работы для Нью-Йоркской «Метрополитен Опера», Чикагской Лирической оперы,  фильмов «Женщина-кошка», «Ван Хелсинг». А также сотрудничество с Мадонной, Селин Дион, Бьорк, Шакирой и другими мировыми поп-звездами. За свет отвечает Иоахим Барт, обладатель “Золотой маски”, работавший над спектаклями Питера Штайна.

Театр мюзикла
Премьера 21 февраля
Пушкинская пл., д. 2
Начало показов в 23 ч.
18+


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0 Не нравится 0 Нравится 15.02.2018 Теги: театр спектакль

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