РЕВЕРС. Спектакль-­эксперимент на стыке жанров

21 февраля театр мюзикла представляет, пожалуй, главную премьеру февраля - необычный пластический спектакль-эксперимент «РЕВЕРС».

Актеры «Реверса» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Однако падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и прочие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

Режиссерский дуэт Андрея Кольцова и Ирины Дрожжиной превращает сцену театра в настоящую лабораторию для исследования возможностей человеческого тела и духа. Оба режиссера внесли немалый вклад в постановки Cirque du Soleil, а на сцене Театра мюзикла расскажут историю о внешней и внутренней борьбе человека под музыку, написанную композитором Мишей Мищенко специально для этого проекта.

За хореографию отвечает Дебра Браун, стоявшая у истоков все того же Cirque du Soleil. Всемирную славу ей принесли работы для Нью-Йоркской «Метрополитен Опера», Чикагской Лирической оперы, фильмов «Женщина-кошка», «Ван Хелсинг». А также сотрудничество с Мадонной, Селин Дион, Бьорк, Шакирой и другими мировыми поп-звездами. За свет отвечает Иоахим Барт, обладатель “Золотой маски”, работавший над спектаклями Питера Штайна.

Театр мюзикла

Премьера 21 февраля

Пушкинская пл., д. 2

Начало показов в 23 ч.

18+



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